Renato Casaro | omaggio di Fabio Marchese Ragona al grande pittore del cinema

Ricordo e omaggio al Maestro Renato Casaro, icona dell’arte dei manifesti cinematografici. Il mondo del cinema perde una delle sue figure più rappresentative con la scomparsa di Renato Casaro, noto artista e cartellonista che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della grafica pubblicitaria cinematografica. Con oltre novant’anni di vita, Casaro è stato un punto di riferimento per generazioni di appassionati e professionisti del settore, grazie alla sua capacità unica di trasformare immagini in vere e proprie opere d’arte. La carriera e il contributo artistico di Renato Casaro. Un talento riconosciuto a livello internazionale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

