Remco Evenepoel non si può battere | Filippo Ganna argento nella cronometro degli Europei

Era il favorito e non ha solo vinto, ha dominato. Le fatiche in Ruanda sono già alle spalle: il tempo di fare la valigia, partire per la Francia che è già pronto a conquistare altre vittorie. Al momento Remco Evenepoel a cronometro è di due spanne superiore rispetto a tutti i rivali: il belga dopo il titolo iridato va a vincere anche gli Europei con un distacco inimmaginabile. Questa specialità è diventata il suo regno e diventa difficile scalzarlo nel breve termine. Il belga sui 24 chilometri con partenza da Loriol-sur-Drôme ed arrivo a Étoile-sur-Rhône ha fatto il vuoto, disputando una gara a parte: 28. 🔗 Leggi su Oasport.it
