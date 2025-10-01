Remco Evenepoel non si può battere | Filippo Ganna argento nella cronometro degli Europei

Oasport.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era il favorito e non ha solo vinto, ha dominato. Le fatiche in Ruanda sono già alle spalle: il tempo di fare la valigia, partire per la Francia che è già pronto a conquistare altre vittorie. Al momento Remco Evenepoel a cronometro è di due spanne superiore rispetto a tutti i rivali: il belga dopo il titolo iridato va a vincere anche gli Europei con un distacco inimmaginabile. Questa specialità è diventata il suo regno e diventa difficile scalzarlo nel breve termine. Il belga sui 24 chilometri con partenza da Loriol-sur-Drôme ed arrivo a Étoile-sur-Rhône ha fatto il vuoto, disputando una gara a parte: 28. 🔗 Leggi su Oasport.it

remco evenepoel non si pu242 battere filippo ganna argento nella cronometro degli europei

© Oasport.it - Remco Evenepoel non si può battere: Filippo Ganna argento nella cronometro degli Europei

In questa notizia si parla di: remco - evenepoel

Remco Evenepoel imbattibile a cronometro al Tour de France! Pogacar vola in giallo, benissimo Affini

Remco Evenepoel: “Sono andato molto forte nel finale. Un passo importante nella corsa verso il podio”

L'ellissi perfetta di Remco Evenepoel

remco evenepoel pu242 battereRemco Evenepoel non si può battere: Filippo Ganna argento nella cronometro degli Europei - Le fatiche in Ruanda sono già alle spalle: il tempo di fare la valigia, partire per la Francia che è già ... Come scrive oasport.it

remco evenepoel pu242 battereEvenepoel extraterrestre, oro di prepotenza nella crono dei Campionati Europei: Ganna splendido argento - Impressionante prova a cronometro da parte di Remco Evenepoel che conquista la medaglia d'oro a cronometro agli Europei di ciclismo ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Remco Evenepoel Pu242 Battere