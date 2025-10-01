Remaschi fa outing | Pieno e convinto sostegno a Tambellini

"Esprimo il mio pieno e convinto sostegno alla candidatura di Alessandro Tambellini al consiglio regionale". Marco Remaschi esce allo scoperto e ufficializza il suo appoggio all’ex sindaco di Lucca nella corsa per un posto al consiglio regionale. Un annuncio che pare essere anche un modo per contraccambiare quanto fece l’allora sindaco di Lucca Tambellini nel 2020 quando dichiarò pubblicamente il suo sostegno all’allora assessore regionale uscente che cercava di ricandidarsi con Pd nella precedente competizione elettorale e che invece fu escluso. Ora, a cinque anni di distanza, Remaschi sostiene Tambellini dopo che lui stesso ha chiuso con Azione, di cui era segretario regionale per divergenze nella linea politica (il partito di Calenda ha negato l’appoggio al centrosinistra) e non ha trovato modo di candidarsi nella civica del governatore Giani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

