Release Party of a Showgirl Taylor Swift sta trainando il botteghino statunitense
A quanto pare, per la seconda volta in pochi anni, Taylor Swift sta trainando il botteghino statunitense e gli esercenti cinematografici non possono fare altro che ringraziarla. Circa due anni fa l’ultima impresa cinematografica della pop star, il film-concerto “Taylor Swift: The Eras Tour” del 2023, ha stabilito nuovi standard al botteghino e ha rappresentato un’ancora di salvezza per i multisala durante il doppio sciopero del settore. E Taylor Swift sta per aumentare nuovamente le presenze in sala con “The Official Release Party of a Showgirl”. Non si tratta di un film tradizionale, ma piuttosto di un evento di 89 minuti – ricco di un video musicale, filmati e commenti dietro le quinte – legato al suo dodicesimo album in studio, “The Life of a Showgirl”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: release - party
Taylor Swift porta nei cinema il release party di The Life of a Showgirl
Taylor Swift, The Official Release Party of a Showgirl arriverà nei cinema a ottobre
Fan italiane di Taylor Swift, preparate i popcorn e non disperate: “The Official Release Party of a Showgirl” potrebbe arrivare anche qui
Festeggia con noi The Official Release Party of a Showgirl — solo dal 3 al 5 ottobre! Un evento esclusivo per veri Swifties: Première mondiale del videoclip "The Fate of Ophelia" Nuovi lyric video ? Contenuti dietro le quinte I pensieri inediti di Taylor - facebook.com Vai su Facebook
Festeggia al cinema dal 3 al 5 ottobre: Taylor Swift | The Official Release Party of a Showgirl Acquista subito i biglietti su http://nexostudios.it e http://releasepartyofashowgirl.com! #TSTheLifeofaShowgirl #TSReleasePartyofaShowgirl @taylorswift13 @tayl - X Vai su X
“The Official Release Party of a Showgirl”, Taylor Swift torna al cinema - Ecco un nuovo film al cinema per celebrare l'album della popstar “The Life of a Showgirl” in arrivo il 3 ottobre 2025 in tutto il mondo ... Riporta sorrisi.com
Date, prevendite e dove vederlo in Italia - Taylor Swift torna sul grande schermo con un nuovo evento imperdibile: Taylor Swift | The Official Release Party of a Showgirl. Scrive tvserial.it