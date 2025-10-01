Release Party of a Showgirl Taylor Swift sta trainando il botteghino statunitense

A quanto pare, per la seconda volta in pochi anni, Taylor Swift sta trainando il botteghino statunitense e gli esercenti cinematografici non possono fare altro che ringraziarla. Circa due anni fa l’ultima impresa cinematografica della pop star, il film-concerto “Taylor Swift: The Eras Tour” del 2023, ha stabilito nuovi standard al botteghino e ha rappresentato un’ancora di salvezza per i multisala durante il doppio sciopero del settore. E Taylor Swift sta per aumentare nuovamente le presenze in sala con “The Official Release Party of a Showgirl”. Non si tratta di un film tradizionale, ma piuttosto di un evento di 89 minuti – ricco di un video musicale, filmati e commenti dietro le quinte – legato al suo dodicesimo album in studio, “The Life of a Showgirl”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

