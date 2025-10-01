Relazione annuale approvata al IV Municipio | maggioranza compatta Cavallaro ottiene la fiducia

Con la maggioranza assoluta dei voti è stata approvata la relazione annuale del presidente del IV Municipio, Rosario Cavallaro. La seduta si è conclusa con un chiaro segnale di sostegno politico, che ha visto convergere i partiti di maggioranza e parte dell’opposizione, mentre il Partito. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: relazione - annuale

Relazione annuale Inps, presentazione con Mulè

Consiglio comunale, il sindaco Trantino presenta la relazione annuale sul programma amministrativo

Trantino presenta la relazione annuale in Consiglio: "Verso l’uscita dal dissesto, serve fiducia nella città"

Oggi, in consiglio comunale, ho presentato la mia ultima relazione annuale da Sindaco di Termini Imerese. È stato un momento colmo di emozione e di orgoglio, perché dietro a quelle pagine c’è la storia di un percorso fatto insieme, passo dopo passo, con la - facebook.com Vai su Facebook

#Trasporti. La Relazione annuale è il documento con il quale l’Autorità di regolazione dei trasporti riferisce annualmente al Parlamento sui risultati delle attività svolte nel periodo di riferimento nei settori di propria competenza. https://tinyurl.com/3p7f3kk8 - X Vai su X

Orfani femminicidi, approvata la relazione finale della commissione: «Sì a un'anagrafe nazionale, più fondi per le vittime» - Centinaia di donne uccise ogni anno, e nessuno che sappia esattamente quanti sono i figli rimasti senza madre, e spesso senza padre, quando a uccidere la donna è il marito, il compagno, il convivente. Segnala corriere.it

Celiachia. Nel 2015 diagnosticati 182 mila casi, 10 mila in più rispetto al 2014. La relazione annuale al Parlamento - Il 47% è concentrato al Nord, il 22% al Centro, il 20% al Sud ... Da quotidianosanita.it