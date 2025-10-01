Regione ecco oltre 4 milioni per il depuratore a Palermo | Elimineremo gli scarichi dall' Acquasanta al fiume Oreto

Un finanziamento di quasi 4 milioni e mezzo è stato destinato dal dipartimento dell’Acqua e dei rifiuti della Regione al Comune di Palermo per i lavori di disinquinamento della fascia costiera, dall'Acquasanta al fiume Oreto. Il dirigente generale Arturo Vallone ha firmato oggi il decreto per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it