Regionali Puglia 2025 Vincenzo Signoriello candidato nella lista Alleanza Verdi e Sinistra
Si affaccia per la prima volta sulla scena politica e sceglie Alleanza Verdi e Sinistra Vincenzo Signoriello, candidato al Consiglio regionale della Puglia. È la sua prima volta in una competizione elettorale. Alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre sarà candidato nella lista di Avs, a. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Decaro e le Regionali in Puglia: "Non sono candidato, presiedo la più importante Commissione" del Parlamento Europeo
Il risiko delle regionali, trattativa nel Pd: in Campania la sanità a De Luca. In Puglia scintille Decaro-Boccia
Regionali, lo stallo a sinistra in Puglia. Decaro non scioglie la riserva. E spunta il piano B: Vendola
Regionali Puglia, Annese rinuncia. Il gelo dei forzisti e i rapporti con Lacatena. Ecco i motivi del passo indietro
Regionali in Puglia, Angelo Annese rinuncia alla candidatura nel centrodestra: "Ringrazio tutti ma resto il sindaco di Monopoli"
Regionali 2025, Maria Anna Genco candidata con la lista "Per la Puglia" - Putignano (Ba) – Maria Anna Genco, presidente del Comitato Intercittadino per la difesa e la salvaguardia dei diritti alla salute dei cittadini della Bassa Murgia, sarà candidata alle prossime
Elezioni regionali 2025, quando andranno al voto Veneto, Campania e Puglia? Lo svela De Luca - La data è stata rivelata dal presidente della regione Campania Vincenzo De Luca.