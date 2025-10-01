Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "L'incremento che abbiamo avuto rispetto alle ultime europee e politiche è importante. Un risultato straordinario arrivato nonostante la contrazione dei votanti che mostra una crescita costante. Siamo diventati la seconda forza della coalizione e il terzo partito nelle Marche. Risultati che vanno al di là delle più rosee aspettative". Così Raffaele Nevi, vicecapogruppo vicario di Forza Italia alla Camera e portavoce nazionale di Forza Italia a Today.it. Per quanto riguarda la Calabria, "è una nostra roccaforte da sempre. Abbiamo grandi aspettative: ci sono ben tre liste di Forza Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Regionali: Nevi, 'per FI crescita importante'