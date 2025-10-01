Regionali Martusciello spinge sul civico | Via libera di Forza Italia a Giosy Romano
Tempo di lettura: < 1 minuto “C’è il via libera di Forza Italia a Giosy Romano. Se dovesse essere il civico scelto, non avremmo problemi ad appoggiarlo. Abbiamo detto più volte che non abbiamo preclusioni nei suoi confronti. Se Fratelli d’Italia ha superato le difficoltà interne, per me si può chiudere ora”. Lo ha detto Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania, in vista delle elezioni regionali. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: regionali - martusciello
Elezioni Regionali, Martusciello (FI): “Scegliamo il candidato senza bandiere”
Regionali, Martusciello: “Scegliamo il candidato in Campania prima del centrosinistra”
Martusciello sulle prossime regionali in Campania: ” clima costruttivo per candidature”
Regionali in Campania. Martusciello (FI) da Telese Terme: "Candidatura con il centro destra, solo viaggio di andata" #regionali2025 #elezioniregionali2025 #RegioneCampania #forzaitalia #forzaitaliacampania #centrodestra #AgendaPolitica https://www.age - facebook.com Vai su Facebook
REGIONALI IN CAMPANIA. MARTUSCIELLO (FI): “CANDIDATURA PRESIDENTE, E’ SOLO VIAGGIO DI ANDATA” - X Vai su X
Regionali in Campania, Martusciello: «Via libera FI a Giosy Romano» - Se dovesse essere il civico scelto non avremmo problemi ad appoggiarlo. Da ilmattino.it
Regionali Campania, nel centrodestra si stringe su Cirielli: ma resta il nome «civico» - Sarà la giornata di oggi quella in cui arriverà la scelta dei candidati in Campania, Puglia e ... Lo riporta ilmattino.it