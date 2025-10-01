Regionali Martusciello spinge sul civico | Via libera di Forza Italia a Giosy Romano

Tempo di lettura: < 1 minuto “C’è il via libera di Forza Italia a Giosy Romano. Se dovesse essere il civico scelto, non avremmo problemi ad appoggiarlo. Abbiamo detto più volte che non abbiamo preclusioni nei suoi confronti. Se Fratelli d’Italia ha superato le difficoltà interne, per me si può chiudere ora”. Lo ha detto Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania, in vista delle elezioni regionali. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

