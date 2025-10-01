Regionali l' ex assessore maceratese alla sanità Saltamartini esce di scena | Pago il tracollo della Lega

MACERATA La delusione ci deve essere stata e magari si saranno analizzati anche i vari aspetti della mancata rielezione in consiglio regionale. Il giorno dopo l?ex vice presidente e. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Regionali, l'ex assessore maceratese alla sanità Saltamartini esce di scena: «Pago il tracollo della Lega»

