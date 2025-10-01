Regionali l' ex assessore maceratese alla sanità Saltamartini esce di scena | Pago il tracollo della Lega

Corriereadriatico.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MACERATA La delusione ci deve essere stata e magari si saranno analizzati anche i vari aspetti della mancata rielezione in consiglio regionale. Il giorno dopo l?ex vice presidente e. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

regionali l ex assessore maceratese alla sanit224 saltamartini esce di scena pago il tracollo della lega

© Corriereadriatico.it - Regionali, l'ex assessore maceratese alla sanità Saltamartini esce di scena: «Pago il tracollo della Lega»

In questa notizia si parla di: regionali - assessore

L’assessore Andrea Primucci in lizza alle regionali con Ricci

Elezioni regionali: due ex sindaci Pd in corsa nell'Empolese (che chiede già un assessore)

Torremaggiore, l'assessore Enzo Quaranta si candida alle Regionali con Antonio Decaro presidente

regionali ex assessore macerateseRegione Marche, la nuova giunta trainata da Fratelli d'Italia: sanità a Bugaro? Baldelli verso la conferma - Primo scoglio da superare per il neoeletto governatore Francesco Acquaroli sarà quello della composizione della nuova squadra. Scrive msn.com

regionali ex assessore macerateseRegionali Marche, tutti i nomi in lista ad Ascoli e Fermo per andare in Regione - Sei aspiranti governatori e 18 liste: nel Piceno i candidati sono 68, nel Fermano 66. Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Ex Assessore Maceratese