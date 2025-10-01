Regionali in Campania | il Centrodestra punta su Cirielli restano sul tavolo i due Rettori
"C'è il via libera di Forza Italia a Giosy Romano. Se dovesse essere il civico scelto non avremmo problemi ad appoggiarlo. Abbiamo detto più volte che non abbiamo preclusioni nei suoi confronti. Se Fratelli d'Italia ha superato le difficoltà interne per me si può chiudere ora". Lo aveva detto.
De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti»
Regionali Campania, De Luca: Nessuna pregiudiziale, ma dirò quello che penso su candidati e partiti
Regionali in Campania, ok a Fico entro agosto. De Luca: «Serve tempo»
Piero #DeLuca, figlio del presidente della #Campania Vincenzo De Luca, è il nuovo segretario del #PD in Campania. La nomina era parte di un accordo politico tra il PD, il #M5S e Vincenzo De Luca in vista delle elezioni regionali in Campania in programma i
Regionali in Campania. I nomi della lista del Presidente Fico: Vincenzo Speranza, Giovanni Maria Cuofano e Mariagrazia Libardi. #elezioniregionali2025 #regionali2025 #campania2025 #campolargo #centrosinistra #AgendaPolitica
Regionali in Campania: Cirielli verso la candidatura per il centrodestra - Dopo giorni di confronti serrati e veti incrociati, il centrodestra sembra aver trovato la quadra: Edmondo Cirielli sarà il candidato alla presidenza della Regione Campania. Riporta agro24.it
Centrodestra, martedì l'annuncio ufficiale: Michele Di Bari candidato in Campania - Martedì prossimo il centrodestra scioglierà definitivamente le riserve, annunciando i candidati presidenti di Regione in tre territori chiave: Campania, Puglia e Veneto. Scrive ilvescovado.it