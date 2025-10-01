Regionali fumata bianca vicina | Edmondo Cirielli candidato per il centrodestra
Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo settimane di attese, rinvii e trattative infinite, sembra davvero arrivato il momento della fumata bianca per il centrodestra in Campania. I leader nazionali hanno sciolto il nodo principale: la candidatura alla Presidenza della Regione spetterebbe a Fratelli d’Italia, confermatosi primo partito anche alle ultime Regionali nelle Marche. In pole position c’è Edmondo Cirielli, attuale Vice Ministro degli Esteri, che gode di un forte sostegno interno al partito e appare ormai come il candidato naturale a sfidare Roberto Fico il 23 e 24 novembre. La sua investitura, salvo clamorosi colpi di scena, sembra imminente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
