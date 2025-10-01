Regionali centrodestra compatto a Lamezia | Dopo le Marche stravinceremo in Calabria
Il centrodestra punta alla doppietta. Dopo aver archiviato la vittoria nelle Marche con la riconferma di Francesco Acquaroli, i leader della coalizione di governo si sono dati appuntamento ieri a Lamezia Terme per blindare la Calabria. Obiettivo: rieleggere Roberto Occhiuto alla presidenza della Regione nel voto del 5 e 6 ottobre. Sul palco di Corso Numistrano, nel cuore della città, la premier Giorgia Meloni, i due vice Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, Antonio De Poli dell’Udc e Laura Castelli di Sud chiama Nord hanno trasformato il comizio in una celebrazione anticipata del successo elettorale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
