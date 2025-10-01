La segretaria del Pd Elly Schlein intona la canzone ‘Bella Ciao’ dopo il suo discorso a Crotone, dal palco del comizio in piazza della Resistenza per sostenere la candidatura di Pasquale Tridico alle prossime elezioni regionali. “Speriamo che domenica e lunedì in Calabria vada a votare tanta gente – ha detto la segretaria dem – e lo dico a tutti, a prescindere da come votano. Noi siamo qui per convincere anche coloro che hanno perso la fiducia che il loro voto può cambiare la loro vita. Invece con Tridico si può puntare a cambiare davvero, dando priorità al diritto alla salute dei cittadini calabresi e ad un futuro migliore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Regionali Calabria, Schlein e Tridico cantano “Bella ciao” dal palco – Video