Regionali Calabria Schlein e Tridico cantano Bella ciao dal palco – Video

Ilfattoquotidiano.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La segretaria del Pd Elly Schlein intona la canzone ‘Bella Ciao’ dopo il suo discorso a Crotone, dal palco del comizio in piazza della Resistenza per sostenere la candidatura di Pasquale Tridico alle prossime elezioni regionali. “Speriamo che domenica e lunedì in Calabria vada a votare tanta gente – ha detto la segretaria dem – e lo dico a tutti, a prescindere da come votano. Noi siamo qui per convincere anche coloro che hanno perso la fiducia che il loro voto può cambiare la loro vita. Invece con Tridico si può puntare a cambiare davvero, dando priorità al diritto alla salute dei cittadini calabresi e ad un futuro migliore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

regionali calabria schlein e tridico cantano bella ciao dal palco 8211 video

© Ilfattoquotidiano.it - Regionali Calabria, Schlein e Tridico cantano “Bella ciao” dal palco – Video

In questa notizia si parla di: regionali - calabria

Regionali, Pd verso sì a Giani. In Calabria è scontro M5s-Avs

Verso le regionali, rebus candidati a sinistra: in Calabria manca il nome. Tridico criptico sui social

Regionali, Schlein: "Uniti vinciamo": Scoppia il caso Lucano in Calabria

regionali calabria schlein tridicoRegionali Calabria, Tridico: «Meloni qui sostiene un indagato per corruzione - Il candidato alla presidenza della Regione del centro sinistra, Pasquale Tridico, a Crotone, con Elly Schlein e Pierluigi Bersani. Riporta quotidianodelsud.it

regionali calabria schlein tridicoRegionali, Schlein in Calabria: ‘Speriamo vada a votare tanta gente’ - "Con Pasquale Tridico si può puntare a cambiare davvero, dando priorità al diritto alla salute dei cittadini calabresi e ad un futuro migliore", le parole di Schlein ... Scrive citynow.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Calabria Schlein Tridico