Regia la ripresa a ritmo di samba non basta Con lo Spezia un pareggio che va stretto
REGGIANA 1 SPEZIA 1 REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Rover (1’st Girma), Reinhart (37’st Mendicino), Charlys (37’st Tavsan), Bozzolan (26’st Tripaldelli); Marras (45’st Lambourde), Portanova; Novakovich. A disp.: Saro, Vallarelli, Basili, Bertagnoli, Maisterra, Contè, Magnani. All.: Dionigi SPEZIA (3-5-2): Sarr; Wisniewski, Hristov, Mateju; Candela, Nagy (44’st Comotto), Esposito, Kouda (21’st Cassata), Aurelio (44’st Beruatto); Soleri (21’st Di Serio), Lapadula (1’st Cistana). A disp.: Mascardi, Loria, Jack, Artistico, Onofri, Lorenzelli, Vlahovic. All.: D’Angelo Arbitro: Zanotti di Rimini (Bitonti e Grasso; IV ufficiale Turrini; Var Ghersini, Avar Cosso) Reti: Lapadula (S) al 26’pt, Girma (R) al 15’st Note: spettatori 8632, per un incasso lordo di 101. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: regia - ripresa
