Reggio Emilia scivolone del sindaco Massari | A Gaza stop genocidio e rilascio ostaggi Albanese | Per la pace non servono condizioni - VIDEO

A Teatro Valli il primo cittadino è travolto da insulti e fischi per aver indicato la "liberazione degli ostaggi" quale "condizione per la pace". Francesca Albanese, invitata per il conferimento del Premio Tricolore, smorza i toni: "Il sindaco non lo giudico, lo perdono. Ma non dica più queste cose". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Reggio Emilia, scivolone del sindaco Massari: "A Gaza stop genocidio e rilascio ostaggi", Albanese: "Per la pace non servono condizioni" - VIDEO

In questa notizia si parla di: reggio - emilia

Vetrine frantumate a Reggio Emilia: “La situazione ormai non è più sostenibile”

Polemica a Reggio Emilia, animali vivi come premio alla Pastasciutta antifascista

Nuovo piano sosta ospedale di Reggio Emilia: ecco la mappa

Il sindaco PD di Reggio Emilia accoglie con tutti gli onori questo personaggio - che dice anche che i tagliagole islamici “vanno capiti” - e viene dalla stessa pubblicamente umiliato perché ha osato chiedere la liberazione degli ostaggi israeliani? "La perdono, - X Vai su X

Reggio Emilia, dal 1° ottobre scattano le misure anti-smog. Tutto quello che c’è da sapere - facebook.com Vai su Facebook

Reggio Emilia, il sindaco cita gli ostaggi israeliani: travolto dai fischi e strigliato da Albanese - Fischi e insulti dal pubblico e anche un rimprovero da parte della Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese. Come scrive bologna.repubblica.it

A Reggio Emilia il sindaco dice “ostaggi” e si scatenano i deliri filo terroristi di Francesca Albanese - Il primo cittadino sommerso dai fischi del teatro per aver citato la liberazione degli ostaggi come condizione di pace. Riporta ilfoglio.it