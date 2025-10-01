Reggio Emilia il sindaco chiede la liberazione degli ostaggi per la pace | travolto dai fischi Francesca Albanese lo rimprovera
Non è stata una serata facile per Marco Massari, sindaco civico di Reggio Emilia, che domenica scorsa ha consegnato a Francesca Albanese il "Primo Tricolore" ovvero "il più importante riconoscimento di Reggio Emilia, assegnato a chi si è distinto per impegno morale, civile o culturale. 🔗 Leggi su Today.it
Vetrine frantumate a Reggio Emilia: “La situazione ormai non è più sostenibile”
Polemica a Reggio Emilia, animali vivi come premio alla Pastasciutta antifascista
Nuovo piano sosta ospedale di Reggio Emilia: ecco la mappa
Francesca Albanese: «Il sindaco di Reggio Emilia si è sbagliato, la pace non ha bisogno di condizioni. (…) Terzani diceva che i terroristi bisogna capirli. Oggi sono riusciti a portare la Palestina al centro della discussione, stanno animando una rivoluzione glo - X Vai su X
Settimana Mondiale dell’Allattamento Materno 2025. Dal 29 settembre al 15 ottobre, Reggio Emilia celebra la SAM – Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno, promossa dall’OMS per diffondere la cultura dell’allattamento e della cura condivisa. Il t - facebook.com Vai su Facebook
Cita la liberazione degli ostaggi per la pace a Gaza. Il sindaco di Reggio Emilia travolto dagli insulti, strigliato pure da Francesca Albanese: «Non lo dica più» – Il video - Marco Massari aveva anche parlato di genocidio in corso a Gaza, dopo aver però parlato anche del 7 ottobre. Come scrive open.online
Il sindaco di Reggio Emilia premia Albanese e cita gli ostaggi in mano di Hamas. Fischi in sala - Al teatro Valli di Reggio Emilia domenica mattina la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, ha presentat ... ilfoglio.it scrive