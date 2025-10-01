Reggio Emilia il sindaco chiede la liberazione degli ostaggi per la pace | travolto dai fischi Francesca Albanese lo rimprovera

Today.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è stata una serata facile per Marco Massari, sindaco civico di Reggio Emilia, che domenica scorsa ha consegnato a Francesca Albanese il "Primo Tricolore" ovvero "il più importante riconoscimento di Reggio Emilia, assegnato a chi si è distinto per impegno morale, civile o culturale. 🔗 Leggi su Today.it

reggio emilia sindaco chiedeCita la liberazione degli ostaggi per la pace a Gaza. Il sindaco di Reggio Emilia travolto dagli insulti, strigliato pure da Francesca Albanese: «Non lo dica più» – Il video - Marco Massari aveva anche parlato di genocidio in corso a Gaza, dopo aver però parlato anche del 7 ottobre. Come scrive open.online

reggio emilia sindaco chiedeIl sindaco di Reggio Emilia premia Albanese e cita gli ostaggi in mano di Hamas. Fischi in sala - Al teatro Valli di Reggio Emilia domenica mattina la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, ha presentat ... ilfoglio.it scrive

