Reggio Calabria celebra Charlie Recalcati icona della Viola e del basket italiano

Una mattinata di emozioni e memoria sportiva quella vissuta oggi al Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, dove l’Amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio a Charlie Recalcati, storico allenatore della Viola Reggio Calabria e leggenda del basket italiano. Al tecnico lombardo, che guidò la squadra negli anni d’oro del basket reggino, è stata consegnata una pergamena celebrativa. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Reggio Calabria celebra Charlie Recalcati, icona della Viola e del basket italiano

In questa notizia si parla di: reggio - calabria

Borrelli nominato procuratore di Reggio Calabria, via libera dal Csm

L’impresa dell’architetto: Messina-Reggio Calabria in meno di un’ora a nuoto

Apre “La Casa del Bergamotto”: a Ferrìto un nuovo punto di riferimento per il gusto, la cultura e il turismo di Reggio Calabria

Riace Bronzes (Statues A and B). Date: c. 460–430 BC. Medium: bronze with inlaid eyes; copper and silver details. Current display: National Archaeological Museum of Reggio Calabria (Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria). - X Vai su X

Nel cuore di Reggio Calabria, il Museo del Bergamotto e del cibo racconta la storia e la magia del celebre “Oro Verde di Calabria”, un agrume unico al mondo, simbolo dell’eccellenza agroalimentare calabrese. Nato nel 2008 grazie alla passione del pr - facebook.com Vai su Facebook

Reggio Calabria celebra Charlie Recalcati, icona della Viola e del basket italiano - Una mattinata di emozioni e memoria sportiva quella vissuta oggi al Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, dove l’Amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio a Charlie Recalcati, storico ... msn.com scrive

Viola, l’iconico coach Charlie Recalcati torna a Reggio Calabria: il motivo della visita - Domani alle ore 10:30, presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, l’Amministrazione comunale consegnerà un riconoscimento all’iconica figura del basket reggino, Carlo (detto Charlie) Recal ... Da strettoweb.com