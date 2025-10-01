Reggio Calabria celebra Charlie Recalcati icona della Viola e del basket italiano

Feedpress.me | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una mattinata di emozioni e memoria sportiva quella vissuta oggi al Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, dove l’Amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio a Charlie Recalcati, storico allenatore della Viola Reggio Calabria e leggenda del basket italiano. Al tecnico lombardo, che guidò la squadra negli anni d’oro del basket reggino, è stata consegnata una pergamena celebrativa. 🔗 Leggi su Feedpress.me

reggio calabria celebra charlie recalcati icona della viola e del basket italiano

© Feedpress.me - Reggio Calabria celebra Charlie Recalcati, icona della Viola e del basket italiano

In questa notizia si parla di: reggio - calabria

Borrelli nominato procuratore di Reggio Calabria, via libera dal Csm

L’impresa dell’architetto: Messina-Reggio Calabria in meno di un’ora a nuoto

Apre “La Casa del Bergamotto”: a Ferrìto un nuovo punto di riferimento per il gusto, la cultura e il turismo di Reggio Calabria

reggio calabria celebra charlieReggio Calabria celebra Charlie Recalcati, icona della Viola e del basket italiano - Una mattinata di emozioni e memoria sportiva quella vissuta oggi al Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, dove l’Amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio a Charlie Recalcati, storico ... msn.com scrive

reggio calabria celebra charlieViola, l’iconico coach Charlie Recalcati torna a Reggio Calabria: il motivo della visita - Domani alle ore 10:30, presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, l’Amministrazione comunale consegnerà un riconoscimento all’iconica figura del basket reggino, Carlo (detto Charlie) Recal ... Da strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Reggio Calabria Celebra Charlie