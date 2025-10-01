Regali continui e lettere d' amore alla ex per perseguitarla | stalker condannato a 2 anni

Anconatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SENIGALLIA - Trovava lettere d'amore nella cassetta della posta, sul parabrezza dell'automobile, al lavoro. Poi le arrivavano continui regali, messaggi e tentativi di contattarla quando ormai la donna aveva preso una decisione definitiva, chiudere con un uomo che le aveva fatto solo male. Lui non. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

