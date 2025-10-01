Regalano un pesce a Xabi Alonso durante la conferenza | il siparietto è virale
Dopo la partita di Champions League tra Kairat Almaty e Real Madrid, finita 5-0 per la squadra spagnola grazie alla tripletta di Mbappé, la conferenza stampa si è animata con un bizzarro siparietto: un giornalista Kazako dona a Xabi Alonso un pesce di gomma che. parla! "Hala Madrid" dice il giocattolo, mentre il responsabile della comunicazione dei blancos tenta di nascondere l'oggetto sotto al tavolo. Di fatto, pare però che Xabi abbia gradito: il pesce di gomma ha trovato posto nel pullman del Real. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
