Secondo la Federazione calcistica di Israele, il produttore statunitense di abbigliamento sportivo Reebok ha revocato la decisione di interrompere la collaborazione con la nazionale. Lo scrive La Faz La retromarcia di Reebok con la nazionale di Israele. Un portavoce ha affermato che ciò è stato il risultato di discussioni tra il presidente dell’associazione Shino Zuaretz, Reebok e il licenziatario locale. «Il logo dell’azienda continuerà ad apparire sulle maglie della nazionale durante le partite internazionali, come in precedenza», ha affermato il portavoce della Nazionale di Israele. L’associazione aveva precedentemente annunciato che Reebok aveva chiesto alla nazionale di calcio israeliana di non esporre più il logo dell’azienda sulle sue maglie. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Reebok ci ripensa, niente rottura con la Nazionale di Israele (Faz)