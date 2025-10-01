Reddito basso ma patrimonio milionario confisca record a una coppia vicina al clan dei barcellonesi

Messinatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Duro colpo al clan dei barcellonesi con un sequestro record. I carabinieri hanno messo sotto chiave beni per 6 milioni di euro appartenenti a una coppia di coniugi ritenuta vicina all'organizzazione mafiosa. Il blitz, effettuato tra le province di Messina e Crotone, su delega della Direzione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

