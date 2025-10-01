Record italiano di categoria nelle ’Finali Oro’ di Modena Bartoli stratosferico Disco a 63,6 metri

Sport.quotidiano.net | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattia Bartolini migliora il record italiano Under 18 del lancio del disco. Il portacolori dell’ Atletica Grosseto Banca Tema ha scagliato il disco fino a 63.60 metri ottenendo il primato italiano di categoria e secondo al mondo nel 2025. Si tratta di un clamoroso risultato arrivato dalla prima giornata della ’Finale Oro’ dei Campionati Italiani di Società Allievi che si sono svolti a Modena. Bartolini ha migliorato lo storico primato italiano di categoria del lancio del disco (1.5 chili). Una serie impressionante quella dell’atleta classe 2008, che piazza il nuovo record già al primo turno per poi proseguire con altri quattro lanci al di sopra dei 60 metri tra cui un 63. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

record italiano di categoria nelle 8217finali oro8217 di modena bartoli stratosferico disco a 636 metri

© Sport.quotidiano.net - Record italiano di categoria nelle ’Finali Oro’ di Modena. Bartoli stratosferico. Disco a 63,6 metri

In questa notizia si parla di: record - italiano

Affitti brevi, boom regolarizzazioni. In Toscana sono 70mila: record italiano

Giada Carmassi, la regina dei 100 ostacoli: record italiano e sogno mondiale

Zaynab Dosso piazza la rasoiata: crescita perentoria e avvicina il record italiano. Inizia il rilancio

record italiano categoria 8217finaliRecord italiano di categoria nelle ’Finali Oro’ di Modena. Bartoli stratosferico. Disco a 63,6 metri - Mattia Bartolini migliora il record italiano Under 18 del lancio del disco. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Record Italiano Categoria 8217finali