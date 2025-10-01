Record italiano di categoria nelle ’Finali Oro’ di Modena Bartoli stratosferico Disco a 63,6 metri

Mattia Bartolini migliora il record italiano Under 18 del lancio del disco. Il portacolori dell’ Atletica Grosseto Banca Tema ha scagliato il disco fino a 63.60 metri ottenendo il primato italiano di categoria e secondo al mondo nel 2025. Si tratta di un clamoroso risultato arrivato dalla prima giornata della ’Finale Oro’ dei Campionati Italiani di Società Allievi che si sono svolti a Modena. Bartolini ha migliorato lo storico primato italiano di categoria del lancio del disco (1.5 chili). Una serie impressionante quella dell’atleta classe 2008, che piazza il nuovo record già al primo turno per poi proseguire con altri quattro lanci al di sopra dei 60 metri tra cui un 63. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

