Antonio Conte ha parlato di situazione già chiusa e chiarita, ma non si placano le riflessioni sulla reazione di Kevin De Bruyne alla sostituzione nel corso del secondo tempo di Milan – Napoli. “Patti chiari, amicizia lunga”. “Una volta si sbaglia e lo concedo, la seconda volta no”. Con queste parole, Antonio Conte, dal suo punto di vista, ha chiuso la vicenda legata a Kevin De Bruyne, che non ha nascosto il suo disappunto per la scelta, da parte del tecnico leccese, di tirarlo fuori nel corso del secondo tempo della sfida contro il Milan. Anche le parole in conferenza di Juan Jesus dimostrano come ormai sia acqua passata, ma tale episodio continua a essere oggetto di discussione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Reazione De Bruyne, il quotidiano svela come ha reagito De Laurentiis: il retroscena