Realpolitik | tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi

Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming. Questa sera, mercoledì 1 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Ampio spazio sarà dato agli aggiornamenti sulla missione Global Sumud Flotilla mentre le navi si avvicinano sempre di più a Gaza. Nel corso della serata, inoltre, un’intervista alla relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi Francesca Albanese, recentemente inserita nella ‘lista nera’ dell’ufficio del Dipartimento del Tesoro americano. 🔗 Leggi su Tpi.it
