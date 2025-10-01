Realpolitik aggiornamenti live dalla Flotilla e il ritorno di Mughini al centro della puntata
La Realpolitik di Rete 4 torna in onda questa sera, mercoledì 1° ottobre, in prime time con Tommaso Labate. Anticipazioni e ospiti del 1° ottobre 2025. Al centro del programma di approfondimento politico targato Videonews, ampio spazio agli aggiornamenti sulla missione della Global Sumud Flotilla: mentre le navi si avvicinano sempre di più a Gaza, aumenta il rischio di un attacco da parte di Israele. Nel corso della serata, inoltre, un’ intervista alla relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, Francesca Albanese, recentemente inserita nella “lista nera” dell’ufficio del Dipartimento del Tesoro americano. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
realpolitik - aggiornamenti
