Real Time dal 21 ottobre arriva Turisti per case

Roma, 1 ott. (askanews) – Da martedì 21 ottobre alle 21:30 arriva su Real Time per la prima volta in tv “Turisti per Case”, il nuovo show che racchiude l’amore per le case e la passione per l’ospitalità. Un nuovo appuntamento di prima serata dedicato alla ricerca del miglior host che faccia sentire a casa i propri ospiti e renda la vacanza indimenticabile. Protagonisti di questa avventura i tre “professionisti del comfort” di Real Time: i due agenti di “Casa a prima vista” Ida Di Filippo e Gianluca Torre e il giudice di “Cortesie per gli ospiti” Tommaso Zorzi. La missione è scoprire le più belle e originali case vacanze d’Italia, che si sfideranno tra concept di ospitalità differenti, ognuna che riflette le personalità degli host proprietari e costruita su caratteristiche uniche e irreplicabili. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

