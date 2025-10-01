Re Carlo lo strano ospite a Palazzo | arriva Poppy la mucca reale
Re Carlo ha mostrato tutto il proprio umorismo e anche un’innata propensione alla vita agreste durante il ricevimento a Clarence House. Festeggiando i grandi traguardi raggiunti dai prodotti del suo orto e del brand biologico da lui fondato, Sua Maestà ha accolto Poppy, una mucca dal pedigree impeccabile ma dall’atteggiamento decisamente ribelle. Nonostante le marachelle dell’animale, Carlo non ha perso l’occasione di coccolare la sua ospite. Il brand del Re raggiunge i 50 milioni di vendite. Presso il giardino di Clarence House, la residenza a Londra di Sua Maestà, Re Carlo ha tenuto un grande ricevimento per celebrare i primi 35 anni della Dutchy Originals. 🔗 Leggi su Dilei.it
