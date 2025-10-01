Ravenna ricorda il giornalista assassinato dalla camorra | ospitata la staffetta per Giancarlo Siani
Ieri, nella nuova sede di Terre Audaci in via Cairoli 6, Ravenna ha ospitato la prima tappa in Emilia-Romagna della staffetta nazionale con la macchina da scrivere di Giancarlo Siani, promossa da Libera contro le mafie, Lavialibera e Fondazione Siani.L’iniziativa ha visto la partecipazione di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
