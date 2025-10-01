Raspadori-gol con l' Atletico | L' ho sognato molte volte Nostalgia Napoli i compagni gli scrivono

L'ex azzurro ha sbloccato la gara di Champions contro l’Eintracht e si è meritato l'ovazione del Metropolitano. "Grande Jack”, commenta Di Lorenzo . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Raspadori-gol con l'Atletico: "L'ho sognato molte volte". Nostalgia Napoli, i compagni gli scrivono

In questa notizia si parla di: raspadori - atletico

Raspadori, lo vuole Simeone all’Atletico Madrid: si può chiudere a 25 milioni più 5 di bonus (Di Marzio)

Napoli, sondaggio Atletico per Raspadori. Gutierrez si scalda, Simeone verso l’addio

L’Atletico Madrid con una offerta importante piomba su Raspadori

CHAMPIONS - Atletico Madrid, Raspadori: "Primo gol coi Colchoneros? Per me è un sogno" https://ift.tt/NlHTtij - X Vai su X

? Prima gioia per Giacomo #Raspadori con la maglia dell'Atletico Madrid - facebook.com Vai su Facebook

Raspadori-gol con l'Atletico: "L'ho sognato molte volte". Nostalgia Napoli, i compagni gli scrivono - L'ex azzurro ha sbloccato la gara di Champions contro l’Eintracht e si è meritato l'ovazione del Metropolitano. Scrive msn.com

Raspadori spiazza i giornalisti dopo un mese in Spagna: “Ma come fai a parlare lo spagnolo così?” - Giacomo Raspadori segna il suo primo gol con la maglia dell'Atletico Madrid e spiazza i giornalisti dopo un mese in Spagna: "Ma come fai a parlare ... Riporta fanpage.it