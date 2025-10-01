Rapporto | West Ham pronto a offrire 40 milioni di euro per l’attaccante versatile da 20 g

Sito inglese: Nuno Espirito Santo potrebbe desiderare una nuova firma o due a West Ham. (Foto di Eddie KeoghGetty Images) West Ham United sta cercando di migliorare l’unità di attacco con la firma di Baris Alper Yilmaz. L’attaccante di 25 anni ha fatto abbastanza bene per Galatasaray e le sue esibizioni hanno attirato l’attenzione del London Club. Secondo Fichajes, stanno preparando una grande offensiva per firmare il giocatore. Il giocatore ha segnato 14 gol la scorsa stagione e ha raccolto sei assist in tutte le competizioni. Ha fatto abbastanza bene in questa stagione e ha raccolto tre gol e quattro assist in sette partite in tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

