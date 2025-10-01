Una storia di orrore e disperazione si è consumata in silenzio, nel cuore di una notte che avrebbe dovuto essere come tante altre. Una giovane donna, appena ventunenne, ha vissuto ore di paura e sofferenza che difficilmente potrà dimenticare. Un incontro casuale, un passato sentimentale finito male, un uomo incapace di accettare la fine di una relazione: sono questi gli elementi che hanno trasformato un episodio di vita quotidiana in una pagina di cronaca nera intrisa di brutalità. Leggi anche: Aggressione shock in pieno centro, il politico italiano pestato a sediate davanti a tutti La violenza contro le donne continua a manifestarsi in forme sempre più spietate e inquietanti, e ogni nuova storia diventa il simbolo di un male sociale che si radica nella cultura del possesso e del controllo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Rapita dall’ex, poi l’orrore: la notte da incubo di una 21enne