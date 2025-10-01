Rapinò un tassista abusivo | rinviato a giudizio

Secondo le accuse contattarono e rapinarono un tassistaabusivo’, dopo aver chiesto un passaggio con relativo compenso. Una volta in auto, infatti, i due – secondo le indagini – avevano colpito e minacciato la presunta vittima per poi fuggire uno con il borsello dell’autista e l’altro, il complice, con la vettura del conducente. I fatti erano avvenuti nel dicembre 2018. Ieri uno dei due imputati, entrambi marocchini, è stato rinviato a giudizio per il reato di rapina. L’altro, invece, ha già subito una condanna per furto del borsello. Secondo le accuse, in sostanza, i due complici quella notte, a dicembre 2018 avevano contattato l’uomo, sapendo che appunto prestava servizio come tassista abusivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

