Rapinò un tassista abusivo | rinviato a giudizio
Secondo le accuse contattarono e rapinarono un tassista ‘abusivo’, dopo aver chiesto un passaggio con relativo compenso. Una volta in auto, infatti, i due – secondo le indagini – avevano colpito e minacciato la presunta vittima per poi fuggire uno con il borsello dell’autista e l’altro, il complice, con la vettura del conducente. I fatti erano avvenuti nel dicembre 2018. Ieri uno dei due imputati, entrambi marocchini, è stato rinviato a giudizio per il reato di rapina. L’altro, invece, ha già subito una condanna per furto del borsello. Secondo le accuse, in sostanza, i due complici quella notte, a dicembre 2018 avevano contattato l’uomo, sapendo che appunto prestava servizio come tassista abusivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Si fa portare a Colico da un tassista e al posto di pagare lo rapina Il giovane ha chiesto aiuto in stazione a Lecco: "Non ho soldi, me li darà mia mamma a casa". Arrivato a destinazione ha estratto un coltello. Era un pusher marocchino
Rapinò un tassista abusivo: rinviato a giudizio - Secondo le accuse contattarono e rapinarono un tassista 'abusivo', dopo aver chiesto un passaggio con relativo compenso.
Tassista abusivo molesta una turista, incastrato dal filmato registrato dagli occhiali con la telecamera - Una turista americana di 42 anni, appena arrivata alla stazione Termini di Roma, nel pomeriggio del 30 agosto, si è rivolta a un agente per chiedere informazioni su dove trovare un taxi.