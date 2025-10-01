Rapinato e poi accoltellato a Boscoreale 19enne grave in ospedale | operato per un polmone collassato

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giovane è stato operato all'ospedale di Castellammare e poi trasferito a Napoli: è in prognosi riservata. Sulla vicenda indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rapinato - accoltellato

Turista americano rapinato e accoltellato su un treno regionale per Milano Bovisa

Accerchiato, accoltellato e rapinato in treno: grave un uomo

Turista americano accoltellato e rapinato sul regionale per Milano: è caccia alla gang

rapinato accoltellato boscoreale 19enneRapinato e poi accoltellato a Boscoreale, 19enne grave in ospedale: operato per un polmone collassato - Il giovane è stato operato all’ospedale di Castellammare e poi trasferito a Napoli: è in prognosi riservata. fanpage.it scrive

rapinato accoltellato boscoreale 19enneBoscoreale, 19enne rapinato e ferito: in prognosi riservata - La scorsa notte un 19enne oplontino, già noto alle forze dell'ordine, sarebbe stato rapinato e poi ferito in via Passanti Flocco, a Boscoreale. ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Rapinato Accoltellato Boscoreale 19enne