Raoul Bova ha ritrovato l’amore? Spuntano foto con Beatrice Arnera

Raoul Bova è stato il protagonista del gossip dell’estate: Fabrizio Corona lo scorso 21 luglio ha pubblicato i famosi vocali che hanno fatto emergere la “storia degli occhi spaccanti”, i messaggi d’amore che l’attore rivolgeva a Martina Ceretti, influencer 23enne. Ci è voluto poco per far sì che venisse annunciata la rottura tra l’attore e Rocio Munoz Morales. Ma se da una parte lui si è sempre giustificato rivelando che il rapporto era già finito da tempo, lei ha smentito questa versione ed è pronta ad una causa di divorzio difficile, dove chiederà l’affidamento esclusivo delle figlie, Luna e Alma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Raoul Bova ha ritrovato l’amore? Spuntano foto con Beatrice Arnera

In questa notizia si parla di: raoul - bova

Perchè Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sono lasciati: ecco cosa è successo davvero

Fabrizio Corona Smaschera Raoul Bova: Spunta l’Audio Shock!

Lui, l’altra e il re del gossip: quei messaggi “spaccanti” di Raoul Bova finiti sotto gli ombrelloni

#Montalbano in replica surclassa Raoul #Bova. #Amadeus sempre impantanato al 2% #ascoltitv #ascolti #tv #share #1ottobre #iltempoquotidiano - X Vai su X

La seconda puntata della serie “Buongiorno, mamma! 3” con Raoul Bova e Serena Iansiti va in onda martedì 30 settembre in prima serata su Canale 5. Agata è scossa dalla decisione di Guido di sposare Laura, mentre quest'ultima non vuole più nascondere l - facebook.com Vai su Facebook

Raoul Bova “innamoratissimo”: ecco chi è la sua nuova fidanzata - Raoul Bova è di nuovo innamorato: la nuova fidanzata è... Secondo blogtivvu.com

Raoul Bova e Beatrice Arnera a pranzo insieme in un ristorante romano: «Baci, carezze furtive e un pianto inaspettato (di lui)» - L'incontro tra i due attori, che recitano insieme nella fiction Buongiorno Mamma, è stato svelato da Dagospia, che scrive: «Gli avventori del ristorante non hanno potuto fare a meno di notare l’affett ... Lo riporta vanityfair.it