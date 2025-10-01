Ranking Inter terzo posto blindato dai nerazzurri dopo il successo contro lo Slavia Praga!
Ranking Inter, i nerazzurri bloccano il City, che non può superarli, e continuano a brillare in Europa. Ecco come cambia la classifica. Con la vittoria ottenuta ieri sera contro lo Slavia Praga nella seconda giornata di League Phase di Champions League, l’ Inter conserva il terzo posto nel ranking UEFA, un risultato che consolida ulteriormente la sua posizione tra le élite del calcio europeo. Dopo il successo all’esordio contro l’ Ajax, i nerazzurri hanno confermato la loro forza con un altro 3-0, questa volta a San Siro, che consente loro di rimanere saldi in classifica con 117.250 punti. L’Inter è ora dietro al Bayern Monaco, ma ben distante dal Manchester City, che occupa il quarto posto. 🔗 Leggi su Internews24.com
