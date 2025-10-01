Rami Malek star del musical The Man I Love accanto a Rebecca Hall ed Ebon Moss-Bachrach
Ira Sachs firmerà la regia del film le cui riprese sono attualmente in corso a New York e di cui sono stati diffusi i primi dettagli sulla trama. Rami Malek, vincitore del premio Oscar per aver interpretato Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody, tornerà nel mondo della musica in occasione del film The Man I Love diretto da Ira Sachs. Il progetto viene descritto dai produttori come una "fantasia musicale su una città sotto pressione". Il cast e la trama del film The Man I Love è stato scritto da Ira Sachs in collaborazione con Mauricio Zacharias. Nel cast, oltre Rami Malek, ci sono anche Tom Sturridge, Luther Ford, Rebecca Hall ed Ebon Moss-Bachrach, star di The Bear e I Fantastici 4: Gli Inizi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: rami - malek
Guarda il film d’azione da 96 milioni con rami malek e laurence fishburne ora è più facile che mai
Operazione Vendetta | Rami Malek è in arrivo su Disney+
Operazione Vendetta: in streaming su Disney+ il bel film di spionaggio con Rami Malek
Sinner prepara "la vendetta", la chiacchierata con Anna Wintour e Rami Malek - X Vai su X
Sinner prima del match contro Bublik ha scambiato qualche chiacchiera con Anna Wintour e Rami Malek #USOpen - facebook.com Vai su Facebook
Rami Malek star del musical The Man I Love accanto a Rebecca Hall ed Ebon Moss-Bachrach - Ira Sachs firmerà la regia del film le cui riprese sono attualmente in corso a New York e di cui sono stati diffusi i primi dettagli sulla trama. Si legge su movieplayer.it
Rami Malek, Rebecca Hall, Ebon Moss-Bachrach Starring in Ira Sachs’ Musical Fantasia ‘The Man I Love’ (EXCLUSIVE) - Bachrach will star in Ira Sachs' '80- msn.com scrive