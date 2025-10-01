Rami Malek star del musical The Man I Love accanto a Rebecca Hall ed Ebon Moss-Bachrach

Ira Sachs firmerà la regia del film le cui riprese sono attualmente in corso a New York e di cui sono stati diffusi i primi dettagli sulla trama. Rami Malek, vincitore del premio Oscar per aver interpretato Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody, tornerà nel mondo della musica in occasione del film The Man I Love diretto da Ira Sachs. Il progetto viene descritto dai produttori come una "fantasia musicale su una città sotto pressione". Il cast e la trama del film The Man I Love è stato scritto da Ira Sachs in collaborazione con Mauricio Zacharias. Nel cast, oltre Rami Malek, ci sono anche Tom Sturridge, Luther Ford, Rebecca Hall ed Ebon Moss-Bachrach, star di The Bear e I Fantastici 4: Gli Inizi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

