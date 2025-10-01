Ramacca Filippo Zampogna alla guida del direttivo locale di Forza Italia

Cataniatoday.it | 1 ott 2025

Si è concluso il congresso cittadino di Forza Italia a Ramacca, che ha portato alla costituzione del nuovo direttivo locale. Alla guida del partito è stato eletto segretario cittadino Filippo Zampogna, già presidente del Consiglio comunale. Forza Italia a Ramacca vanta già una presenza. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

