Ramacca Filippo Zampogna alla guida del direttivo locale di Forza Italia
Si è concluso il congresso cittadino di Forza Italia a Ramacca, che ha portato alla costituzione del nuovo direttivo locale. Alla guida del partito è stato eletto segretario cittadino Filippo Zampogna, già presidente del Consiglio comunale. Forza Italia a Ramacca vanta già una presenza. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: ramacca - filippo
IN FORZA ITALIA SI LITIGA ANCHE PER IL SEGRETARIO DI RAMACCA Il congresso cittadino di Forza Italia a Ramacca, conclusosi con l’elezione di Filippo Zampogna a segretario comunale, ha acceso un vivace scontro politico interno al partito catanese. L’ - facebook.com Vai su Facebook
Ramacca, eletto il direttivo di Forza Italia: “No alle strumentalizzazioni” - RAMACCA (CATANIA) – Si è concluso il congresso cittadino di Forza Italia a Ramacca, che ha portato alla costituzione del nuovo direttivo locale. Riporta livesicilia.it