Ramacca Filippo Zampogna alla guida del direttivo locale di Forza Italia

Si è concluso il congresso cittadino di Forza Italia a Ramacca, che ha portato alla costituzione del nuovo direttivo locale. Alla guida del partito è stato eletto segretario cittadino Filippo Zampogna, già presidente del Consiglio comunale. Forza Italia a Ramacca vanta già una presenza. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it