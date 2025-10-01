RAI2: TORNANO LE EMOZIONI DI “PLAYLIST” CON TANTE NOVITÀ NEL SABATO POMERIGGIO Con Federica Gentile, Gabriele Vagnato e Nina Zilli Da sabato 18 ottobre alle 14.00 In replica la domenica alle 8.30 Grandi novità in arrivo per “Playlist”, il programma che, con la sua formula originale, ha riportato la musica e l’attualità musicale al centro del sabato pomeriggio di Rai2. Playlist va in onda da sabato 18 ottobre alle 14.00 con replica la domenica alle 8.30. Per la nuova stagione, il format si rinnova e si sdoppia in due appuntamenti distinti ma idealmente collegati, che vedranno protagonisti Federica Gentile, Gabriele Vagnato e una speciale new entry: Nina Zilli, artista eclettica e vera sorpresa di quest’anno. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Rai2, tornano le emozioni di “Playlist” da sabato 18 ottobre