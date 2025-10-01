Rai2 | tornano le emozioni di Playlist con tante novità nel sabato pomeriggio

Con Federica Gentile, Gabriele Vagnato e la new entry Nina Zilli Dal 18 ottobre alle 14.00 – Replica la domenica alle 8.30 La musica torna protagonista del sabato pomeriggio di Rai2 con una nuova stagione di Playlist, il programma che unisce performance live, attualità e racconti d’autore. L’appuntamento è da sabato 18 ottobre alle 14.00, con replica la domenica alle 8.30. Una formula rinnovata. Per il 2025, Playlist si rinnova e si sdoppia in due parti complementari: Playlist Live e Playlist Talk, offrendo al pubblico un mix di intrattenimento e narrazione musicale. Playlist Live. La prima parte sarà condotta dall’inedita coppia formata da Gabriele Vagnato e Nina Zilli, artista eclettica che debutta come co-conduttrice portando il suo stile unico e la sua energia sul palco. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

