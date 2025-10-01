RAI1 | ASSE DI FERRO DE MARTINO-CARLUCCI CON AFFARI TUOI FEAT BALLANDO CON LE STELLE

Rai1 ha ritrovata subito la quadra. Cambiati gli orari di Affari Tuoi che ieri sera ha chiuso assieme alla Ruota della Fortuna, senza regalare a Canale 5 10 minuti per fare i picchi in solitaria e il nuovo asse di ferro con Ballando con le Stelle. Diciamo che l'operazione era da fare fin dall'inizio ma in Rai le direzioni di genere hanno appesantito la macchina organizzativa, non delle più leggere di suo, ma più l'eco dei media che i risultati d'ascolto hanno portato a qualche doverosa correzione. In attesa di tornare al passato, ai potentissimi direttori di rete che plasmavano Rai1, Rai2 e Rai3 a loro immagine e somiglianza, con qualche ombra ma spesso più luce e più ascolti di oggi, ecco che sabato sera si concretizzerà l'asse De Martino-Carlucci.

In questa notizia si parla di: rai1 - asse

