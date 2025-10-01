Rai1 | al via Bar Centrale con Elisa Isoardi dal 4 ottobre alle 14.00

Spettacolo.periodicodaily.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo appuntamento entra nel palinsesto del sabato pomeriggio di Rai1. Dal 4 ottobre alle ore 14.00 prende il viaBar Centrale”, il programma condotto da Elisa Isoardi e prodotto dalla Direzione Intrattenimento Daytime in collaborazione con Stand by Me. Il bar come specchio dell’Italia. Il format nasce da un’idea semplice ma potente: raccontare il Paese partendo da uno dei suoi luoghi più iconici, il bar di provincia. È qui che ogni notizia diventa conversazione, ogni chiacchiera si trasforma in opinione condivisa e ogni piccolo fatto assume il valore di racconto collettivo. Il bar diventa così specchio dell’Italia reale, un punto di osservazione privilegiato dove si intrecciano cronaca, emozioni e quotidianità. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

rai1 al via bar centrale con elisa isoardi dal 4 ottobre alle 1400

© Spettacolo.periodicodaily.com - Rai1: al via “Bar Centrale” con Elisa Isoardi, dal 4 ottobre alle 14.00

In questa notizia si parla di: rai1 - centrale

rai1 via bar centraleElisa Isoardi debutta con “Bar Centrale”, dal 4 ottobre il nuovo programma del sabato pomeriggio di Rai1 - 00 su Rai1 debutta Bar Centrale con Elisa Isoardi: attualità, storie di paese e voci autentiche dall’Italia reale. Scrive lifestyleblog.it

rai1 via bar centraleSu Rai1 arriva Bar Centrale, su Rai2 torna Playlist - Su Rai1 dal 4 ottobre alle 14 debutta Bar Centrale, un nuovo format con alla guida Elisa Isoardi che vuole raccontare l'Italia della provincia proprio da quel luogo che ne è il simbolo, ovvero il bar. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Rai1 Via Bar Centrale