Rai1 | al via Bar Centrale con Elisa Isoardi dal 4 ottobre alle 14.00

Un nuovo appuntamento entra nel palinsesto del sabato pomeriggio di Rai1. Dal 4 ottobre alle ore 14.00 prende il via “Bar Centrale”, il programma condotto da Elisa Isoardi e prodotto dalla Direzione Intrattenimento Daytime in collaborazione con Stand by Me. Il bar come specchio dell’Italia. Il format nasce da un’idea semplice ma potente: raccontare il Paese partendo da uno dei suoi luoghi più iconici, il bar di provincia. È qui che ogni notizia diventa conversazione, ogni chiacchiera si trasforma in opinione condivisa e ogni piccolo fatto assume il valore di racconto collettivo. Il bar diventa così specchio dell’Italia reale, un punto di osservazione privilegiato dove si intrecciano cronaca, emozioni e quotidianità. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

