Rai | Pd Vigilanza ' Vespa rispetti regole deontologiche'
Roma, 1 ott. (Adnkronos) - “Quali iniziative intende assumere la Rai per censurare il comportamento di Bruno Vespa che nell'intervistare uno dei portavoce della Global Sumud Flotilla lo ha apostrofato volgarmente, utilizzando un comportamento non certo in linea con lo stile che ci si attende da un giornalista su una rete pubblica come Rai1?”. E' la domanda che rivolgono alla dirigenza Rai i parlamentari democratici della Commissione di Vigilanza. “La Rai - proseguono - ha l'obbligo non solo di essere, ma anche di essere percepita dai cittadini italiani come un luogo di libero confronto delle idee e delle posizioni e non di denigrazione dell'altro. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: vigilanza - vespa
