Rai | nuove sfide per il sabato pomeriggio con Bar Centrale ed il ritorno di Playlist

L’autunno televisivo di Rai si arricchisce di due novità che puntano a raccontare l’Italia attraverso la musica, le storie e la vita quotidiana. Rai1: debutta Bar Centrale con Elisa Isoardi. Da sabato 4 ottobre alle 14.00 parte su Rai1 Bar Centrale, il nuovo programma condotto da Elisa Isoardi e prodotto dalla Direzione Intrattenimento Daytime in collaborazione con Stand by Me. Il format prende spunto da uno dei luoghi simbolo del vivere italiano: il bar di paese. Qui ogni notizia diventa spunto di confronto e ogni conversazione si trasforma in racconto collettivo. La trasmissione si muoverà tra lo studio televisivo – che riproduce l’atmosfera di un bar – e collegamenti settimanali da veri bar di provincia, con Lorenzo Branchetti come inviato. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

