Rai | Gelmini Nm ' Vespa un professionista ha svelato vera natura Flotilla'

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Non so quale trasmissione abbia guardato ieri sera la sinistra, perché nell'ultima puntata di Porta a Porta personalmente ho visto un professionista come Bruno Vespa intervistare il portavoce della Flotilla fino a mettere in luce, senza mezzi termini, la vera natura di questa missione: non un'operazione umanitaria, ma un'iniziativa politica. La volontà è quella di sfidare il blocco navale israeliano, non quello di consegnare in modo sicuro gli aiuti ai civili palestinesi, altrimenti avrebbero accolto l'appello in primissima del nostro capo dello Stato, Mattarella. Gli attacchi contro Vespa dunque sono ingenerosi e pretestuosi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Rai: Gelmini (Nm), 'Vespa un professionista, ha svelato vera natura Flotilla'

