Rai bufera su Vespa per diverbio con attivista Flotilla

Lapresse.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal diverbio tra Bruno Vespa e un attivista della Global Sumud Flotilla alla Vigilanza bloccata. Ore complesse in casa Rai, già alle prese con la spietata concorrenza di Mediaset e le polemiche politiche. Come quella nata dall’ultima puntata di ‘Porta a Porta’, quando Vespa ha alzato i toni durante il confronto con Tony La Piccirella, esponente della Flotilla. “La natura della missione è l’apertura di un canale diretto senza mediatori”, ha spiegato l’attivista prima di essere interrotto dal conduttore. “Quindi posso dire che non ve ne fotte niente di dare aiuti alle persone, voi volete stabilire un canale diretto e non riuscirete ad aprirlo” ha osservato Vespa “lo sapevate prima di partire che Israele non vi consentirà mai di aprirlo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

rai bufera su vespa per diverbio con attivista flotilla

© Lapresse.it - Rai, bufera su Vespa per diverbio con attivista Flotilla

In questa notizia si parla di: bufera - vespa

Bruno Vespa, lascia la Rai? Slitta il programma 5 minuti e quell'offerta da Mediaset - La domanda circola con insistenza da ore, dopo le parole del celebre giornalista durante la presentazione della nuova stagione di Porta a Porta e ... Come scrive ilgiornale.it

Bruno Vespa lascia la Rai? Il giornalista: «Non ho firmato il rinnovo e ho un'offerta da Mediaset» - Il giornalista, storico volto di Porta a Porta, ha svelato di non aver ancora rinnovato il contratto e di avere un'offerta dall'emittente rivale, Mediaset. Da corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Rai Bufera Vespa Diverbio