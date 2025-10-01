Ragazzo problematico aggredisce carabiniere | lesione a una mano

Per difendere la mamma che rischiava di essere aggredita dal figlio in stato di profonda alterazione, il comandante dei carabinieri di Grottammare, Giuseppe Gallo (foto), ha subito una grave lesione dei tendini del dito pollice della mano destra. Dovrà, probabilmente sottoporsi a un intervento chirurgico e stare lontano dal servizio per diverso tempo. È accaduto nel pomeriggio inoltrato di lunedì sulla spiaggia di fronte allo stabilimento balneare-ristorante ‘Il Grillo’ di Grottammare. Secondo quanto è stato possibile verificare, il ragazzo, figlio adottivo di una famiglia residente a Colonnella, era agitato, minacciava di suicidarsi, urlava, inveiva contro le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ragazzo problematico aggredisce carabiniere: lesione a una mano

In questa notizia si parla di: ragazzo - problematico

Motoraduno Blues Brothers Bikers , ragazzo X, puo' essere mio figlio, non so' chi sia ma ho visto in lui, nei suoi occhi, ME e e centinaia di ex ragazzi di Z.B. , ragazzi perbene, forse problematico allora , cresciuti in quella che allora era la periferia di Olbia, Zona - facebook.com Vai su Facebook

Sputa e minaccia ragazzi, poi aggredisce carabinieri. In manette un 34enne - Pontedera, 31 luglio 2025 – Un uomo nigeriano di 34 anni, nel centro del centro di Pontedera, sul Piazzone, e in pieno giorno, ha minacciato e sputato contro quattro quindicenni (due ragazzi e due ... Si legge su lanazione.it

Molesta le ragazzine al parco e un fidanzatino lo aggredisce: il 62enne muore poco dopo in ospedale - I carabinieri della compagnia di Manduria hanno avviato un’indagine sulla morte avvenuta ieri sera nell’ospedale Marianna Giannuzzi di un uomo di 62 anni originario di ... Riporta msn.com