Ragazzo accoltellato a Milano chiede aiuto al piantone del comando della polizia locale

Milanotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima le coltellate, poi la richiesta di aiuto direttamente al comando della polizia locale. Infine, la corsa in ospedale.Un uomo di 27 anni si è presentato al comando della polizia locale di piazza Beccaria a Milano (dietro al Duomo) con una ferita da arma da taglio al torace nella mattinata di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

