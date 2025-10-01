Rafforzata la rete di Emergenza-Urgenza | al Set 118 arrivano 77 infermieri di Sanitaservice

Foggiatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Via libera all’assunzione a tempo indeterminato di 77 infermieri, impiegati nei servizi esternalizzati resi da Sanitaservice. Asl Foggia ha approvato la graduatoria relativa l’avviso, per titoli e colloquio, riservato al personale infermieristico e pubblicato il 28 aprile 2025 e, contestualmente. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rafforzata - rete

Codice rosa, patto con la procura: "Rafforzata la rete di intervento"

Roccella: “Rete antiviolenza rafforzata con 80 milioni annui, al via tavolo per recepire direttiva UE”

rafforzata rete emergenza urgenzaL’ASL di Benevento bandisce un concorso per 20 medici d’emergenza-urgenza - L’Azienda Sanitaria Locale di Benevento ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 20 dirigenti medici d’Emergenza- Come scrive ntr24.tv

Emergenza-urgenza: in Basilicata assegnate le zone carenti - Sono state "assegnate per la prima volta in Basilicata, le zone carenti per il settore dell'Emergenza- Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Rafforzata Rete Emergenza Urgenza