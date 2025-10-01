Rafforzata la rete di Emergenza-Urgenza | al Set 118 arrivano 77 infermieri di Sanitaservice

Via libera all’assunzione a tempo indeterminato di 77 infermieri, impiegati nei servizi esternalizzati resi da Sanitaservice. Asl Foggia ha approvato la graduatoria relativa l’avviso, per titoli e colloquio, riservato al personale infermieristico e pubblicato il 28 aprile 2025 e, contestualmente. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it