Non passa mese senza che Belen Rodriguez finisca al centro di un nuovo dibattito. Tra le regine indiscusse del piccolo schermo, sempre divisa tra chi la ama alla follia e chi la critica senza sconti, la showgirl argentina continua a essere uno dei personaggi più chiacchierati dello spettacolo italiano. Negli anni, tra copertine, interviste e social, Belen non ha mai avuto paura di dire la sua, né di affrontare giudizi spesso spietati. E proprio di giudizi si parla questa volta: a puntare il dito contro di lei non è un personaggio qualunque, ma un volto conosciuto della televisione: Raffaello Tonon. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Raffaello Tonon senza filtri, la critica Belen Rodriguez: “Miracolata”